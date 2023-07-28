Десантники уничтожили роту ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВДВ России нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ, в результате чего была уничтожена рота противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, тульские десантники применили реактивную систему залпового огня «Град». Укрепления, возведенные украинскими пехотинцами, также были полностью уничтожены.

Огневое поражение противнику было нанесено 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России уточнили, что позиции противника были выявлены в ходе воздушной разведки. Информацию оперативно передали на командный пункт артиллерии, где было принято решение о нанесении удара. Задачу поручили расчетам РСЗО «Град», состоящим из десантников. Цели удара были достигнуты.

Как сообщалось ранее, российские военные уничтожили спрятанные блиндажи Вооруженных сил Украины. Для этого применялись FPV-дроны. Кроме того, в ходе боевых действий был нанесен удар по чешской РСЗО RM-70, также известной как «Вампир». Боевая машина полностью выгорела и не подлежит восстановлению. Предполагается, что РСЗО использовалась украинскими войсками на Запорожском или Южно-Донецком направлениях.