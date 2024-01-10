ВС РФ уничтожили западный броневик ВСУ под Артемовском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» под Артемовском с помощью управляемой ракеты ликвидировал боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что таким образом удалось предотвратить ротацию личного состава украинских военнослужащих.

Пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что колонна из двух боевых бронированных автомобилей ВСУ двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава. Десантники РФ засекли машины с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизором.

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты CV-90 производства Швеции, американский БТР М113. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» ликвидировали два беспилотных летательных аппарата «Фурия», предназначенных для разведки, в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Также российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка, расположенному в Днепропетровской области. ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Помимо этого, было уничтожено два арсенала с оружием в Житомирской и Киевской областях, а также склад топлива для военной техники противника в районе Выгоды в Одесской области.