Десантники России уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с македонскими и словенскими танками

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские десантники на Криворожском направлении уничтожили украинский батальон, укомплектованный танками Т-72, который Киеву передали Македония и Словения. Кадры досмотра сожженной техники после боя, опубликовало РИА Новости.

Агентство отмечает, что российскими десантниками был уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных.

Кроме танков, поставленных Киеву по программе помощи от стран НАТО, были подбиты и украинские бронетранспортеры — МТЛБ и БРДМ.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine заявил, что у западных стран почти закончились запасы танков Т-72, которые прежде поставлялись на Украину. Отмечается, что теперь на Украину будут поставлять машины на базе танков Т-55 и словенские танки M-55, оборудованные орудием калибра 105 мм, к которым у ВСУ нет боеприпасов.