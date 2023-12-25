Российские десантники сбили свыше 10 дронов ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Подразделение ПВО тульских десантников успешно поразило свыше 10 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в районе Артемовска за последнюю неделю, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, для защиты пехотинцев от ударов с воздуха используются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Представители пресс-службы Минобороны РФ подчеркнули, что российские десантники-зенитчики несут боевое дежурство на постоянной основе, обеспечивая прикрытие наземных подразделений от беспилотников и других воздушных единиц. С момента начала проведения специальной военной операции они успешно уничтожили не менее 100 различных БПЛА ВСУ.

За все время проведения СВО на счету расчетов ПВО ВДВ не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ, — рассказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, расчет гаубицы Д-20 поразил украинский кочующий миномет на Купянском направлении. По данным Министерства обороны России, цель была выявлена с помощью российского беспилотника «Орлан-10». Миномет уничтожили с расстояния свыше 15 километров.