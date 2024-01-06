Десантники из Иваново заняли «опорник» ВСУ под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Ивановские десантники захватили опорный пункт Вооруженных Сил Украины к северо-западу от Артемовска, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что тем самым удалось улучшить российские позиции.

Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов «крылатой пехоты», — отметили в военном ведомстве.

Отмечается, что десантники провели маневр, отвлекая внимание противника на одной точке, в то время как другие подразделения атаковали, используя гранаты. В итоге им удалось ликвидировать украинских военнослужащих. Результатом штурма стало уничтожение значительной части пехотного подразделения противника.

Ранее сообщалось, что украинские войска несут тяжелые потери в результате контратак ВС РФ в зоне спецоперации. По мнению западных СМИ, именно с этим связан призыв генералов ВСУ мобилизовать 500 тысяч военных. Журналисты предположили, что Киев хочет компенсировать ожидаемое прекращение военной помощи со стороны Запада за счет увеличения численности бойцов на фронте.