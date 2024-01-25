Десантники из гаубиц расстреляли пункты временной дислокации ВСУ Расчеты гаубиц ВДВ РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены расчетами 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.

Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами. <...> Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В дальнейшем в ходе совместной работы расчетов БПЛА и артиллерии аналогичным способом удалось ликвидировать еще один пункт временной дислокации на правобережье Днепра.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении. Позиции ВСУ были обнаружены с помощью беспилотников, после чего их координаты передали на командный пункт артиллерии.

До этого расчет гаубицы Д-30 российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении ликвидировал вооруженную группу и бронемашину ВСУ. Боевая работа расчетов велась осколочно-фугасными снарядами.