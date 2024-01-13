Десантники FPV-дронами уничтожили на Днепре пехоту ВСУ

Подразделения FPV-дронов воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что дрон поразил личный состав ВСУ в укрытии, повторным ударом другого беспилотника было также уничтожено несколько украинских военных.

Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте на правобережье Днепра. Определив цель, оператор профессионально завел на нее беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель, — отметили представители ведомства.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения наподобие «линии Суровикина». По словам Баранца, они представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми расположены широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

Позднее власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации. Работникам предлагается зарплата в размере 20 тысяч гривен ($526), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Всего им потребовалось 300 человек.