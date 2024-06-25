«Десантник» в одной тапке перевернул автомобиль в Петербурге «Мегаполис»: мужчина в одной тапке устроил ДТП с перевертышем в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мужчина врезался в припаркованную легковушку при повороте и перевернул свой автомобиль в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Мегаполис». После инцидента он вел себя неадекватно, ругался и нападал на очевидцев.

Авария произошла около 02:40 24 июня у ЖК «Цветной город» на Пейзажной улице. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Виновник аварии стал конфликтовать с окружающими. Он заявил, что вез при себе четыре килограмма пластита и является десантником. Обращаясь к одному из присутствующих, который запечатлел происходящее на видео, он подчеркнул, что если ролик окажется в интернете, то это опозорит его дивизию. Кроме того, гражданин посетовал на отсутствие у него одной тапки.

Ранее в Краснодаре с крытой парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. Свидетели утверждают, что водитель перепутал педали газа и тормоза. Машина перевернулась в воздухе. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель и пассажир упавшего авто погибли. Однако информация о жертвах официально не подтверждена.

До этого столкновение грузовика с легковушкой произошло на автомобильной дороге Милет — Полтево в Балашихе. В результате аварии погиб 10-летний мальчик, он скончался до приезда медиков. Также пострадал семилетний ребенок, его госпитализировали.