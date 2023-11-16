Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Бронегруппа десантников из Новороссийска успешно подавила опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, для разведки «крылатая пехота» использовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Разведгруппа «крылатой пехоты» при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, — заявили в Минобороны.

В ходе боевых действий была уничтожена значительная часть личного состава ВСУ. Бронегруппа, действовавшая на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М, успешно выполнила задачу и оперативно вернулась в безопасную зону, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении британской гаубицы FH70 на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Кроме того, была поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по двум подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар. В общей сложности были ликвидированы 70 военнослужащих украинской армии.