Дерзкое нападение утки-огаря на человека попало на видео В Подмосковье утка-огарь защищала птенцов и напала на прохожего

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В подмосковной Лобне огарь напал на прохожего, который помогал пернатому семейству перейти через дорогу. Самец, самка и несколько утят смогли забраться на бордюр, а остальные пять малышей остались на дороге. В тот момент, когда мужчина начал подсаживать их рукой, один из птенцов запищал, что разозлило главу семейства. На опубликованных в Telegram-канале «Лобня» кадрах видно, что он налетел на мужчину.

Ранее москвич забрался на фонарный столб, чтобы помочь вороне выбраться из западни — птица застряла в рогатке. До появления спасителя взволнованные от крика птицы жители ЖК «Татьянин парк» звонили в УК и МЧС, однако помощи не дождались. Тогда неизвестный залез на столб без страховки и освободил птицу.

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В июне москвич остановил транспортный поток около делового центра «Москва-Сити», чтобы помочь маме-утке и ее малышам перейти через дорогу. На кадрах видно, как мужчина, предупреждая рукой других водителей, переходит дорогу, аккуратно подгоняя утиное семейство. Процесс завершился благополучно.