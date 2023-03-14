«Держусь из последних сил»: герой «русской весны» просит Москву о помощи Журналисты NEWS.ru навестили фермера ДНР Геннадия Кряжева и узнали, что заставило его обратиться за поддержкой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Геннадий Кряжев

Фермер Геннадий Кряжев — один из тех, кого называют героем «русской весны». В марте 2014 года он в числе первых вышел на улицы Донецка с российским флагом. После, в мае 2014-го Кряжев помогал организовать референдум по вопросу образования ДНР и вхождения в состав РФ. По словам фермера, «за эти убеждения националисты сожгли его мастерскую, хозпостройки», а сам Кряжев получил четыре пули, одна из которых так и осталась внутри. В девятую годовщину тех событий журналисты NEWS.ru навестили донецкого фермера, проведали обитателей созданного им зоопарка и узнали, что заставило Кряжева обратиться за помощью к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Лошади, тигры, страусы

Зоопарк-зоосад в деревне Придорожное, расположенной примерно в 30 минутах езды от центра Донецка — центр притяжения детей со всего региона. Геннадий Кряжев создал его еще в 1990-е. К тому времени мужчина, который до распада СССР был председателем колхоза, основал свое фермерское хозяйство, предоставив работу растерявшимся в новом времени односельчанам.

Почему-то после распада СССР кто-то где-то решил, будто сельчанам культура как бы и не нужна. В сельской местности повсеместно закрывались Дома культуры, упразднялись детские кружки. На этом разломе у меня и родилась идея зоосада как места культурного досуга и элемента воспитания. Ведь ребенок, который любит природу и животных, не может вырасти жестоким и злым, я в этом убежден, — объясняет Кряжев.

Так в Придорожном появился свой зоопарк-зоосад. В вольерах на просторной территории разместились десятки видов животных: лошади, пони, олени, страусы, медведи, даже львы с тиграми — много кого. Повсюду выкрашенные деревянные скульптуры и фигуры сказочных персонажей. Весной и летом зоосад Кряжева — настоящий оазис посреди взрывов. По словам фермера, люди приезжают сюда за десятки и даже за сотни километров целыми семьями.

«Дед, твое время пришло, Россия тебе не поможет»

Кряжев рассказывает, что весной 2014 года в числе первых вышел на улицы Донецка с российским флагом и помогал организовывать референдум по вопросу образования ДНР и вхождения нового региона в состав РФ. По словам фермера, за «эти пророссийские убеждения националисты сожгли мастерские вместе с сельхозтехникой, хозяйственные постройки».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев

Таких, как я, приехавшие из западных областей националисты жестоко избивали, убивали — мстили за убеждения. Однажды пришли за мной, велели собираться. Гоготали: «Дед, твоё время пришло, а Россия тебе не поможет». Выволокли из дома на улицу, последнее, что помню, — грохот выстрелов, насчитал четыре. А дальше провал, — вспоминает Геннадий Кряжев.

Фермер признается, что едва выжил, и благодарит врачей, вернувших его «с того света». Из его тела извлекли три пули, а четвертая так и осталась внутри.

Доктора сказали, что пуля «сидит» как-то очень хитро и вытаскивать ее рискованно, могу умереть. В общем, решили пока оставить, с пулей и живу. Ну и крови потерял очень много. Зато выжил, — говорит Кряжев.

При этом фермер ни о чем не жалеет, отмечая, что если повернуть время вспять, он, даже зная о последствиях, поступил бы точно так же.

За восемь лет проведения так называемой АТО Геннадий Кряжев потерял немало друзей, но все это время фермер продолжал заниматься сельским хозяйством и поддержанием зоопарка. Несмотря на регулярные обстрелы, которые случаются и сейчас. По его словам, не так давно снова был «прилет» с украинских позиций — попали прямо в зоопарк.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев

Погибли три оленя, ослица, два белых страуса. Получив четыре пули, не плакал, а гибель каждого животного вызывает слезы, признается мужчина.

Они все как дети для меня, — объясняет фермер.

Он так и зовет их, когда приходит кормить: «Дети! Дети!» И оленята бегут к нему, как к родителю, тыкаются мордочками в руки.

«Помогите создать условия для работы»

Кряжев убежден, что сейчас зоопарк нужен людям не меньше, чем в 1990-е. Сюда приезжают семьи с детьми с обстреливаемых территорий, а также военные, которых отпустили на время из зоны проведения специальной военной операции на редкий выходной. Как отмечает Кряжев, «общение с животными исцеляет израненные души, это настоящая природная терапия любовью». У него несколько коробок благодарственных писем от различных учреждений и ведомств ДНР: за помощь в воспитании молодого поколения, за психологическую реабилитацию детей-сирот и так далее.

Но почетными грамотами не закроешь образовавшиеся в хозяйстве дыры. Кряжев поясняет, что мужчины молодого и среднего возраста почти все на передовой и найти крепких сотрудников для зоопарка и фермерского хозяйства — задача почти невыполнимая. А впереди посевная.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работник зоопарка

Допустим, справимся сами с посевной — помогут мужики моего возраста (мне 63) и женщины из деревни, включая мою жену и дочерей. Но что дальше? В прошлом году засеяли не всё, но значительную часть пахотных земель, а сбывать некуда. 30 тонн зерна пришлось просто выбросить. И мясо, молоко тоже по большому счету некуда девать. Перекупщики готовы приобретать, но за бесценок, этими суммами не покроешь ни зарплаты людям, ни налоги, которые я плачу исправно все эти годы — в бюджет ДНР, а теперь в российский. Держусь из последних сил, — признается фермер.

Еще одна статья его расходов — содержание того самого зоопарка. Животным требуется корм, медикаменты, уход. Кряжев рассказал, что сейчас ему помогают местные жители, волонтеры. Последние, правда, не всегда отличаются чистоплотностью. Так, однажды помочь зоосаду приехала команда волонтеров-блогеров. Они привезли с собой необходимые питомцам медикаменты. Только воспользоваться ими не удалось.

Привезли медикаменты, шприцы несколько упаковок. Включили камеры, записали, как передают помощь зоопарку, — я на камеру выразил благодарность. Они уехали, а я стал разбирать коробки и обнаружил, что лекарства и шприцы просроченные, срок годности истек три года назад. Их на свалку надо везти, а не в зоопарк. Очень было мне обидно, — качает головой Кряжев.

Финансовую ситуацию, в которой оказалось хозяйство в этом году, Кряжев называет патовой. Он признается, что только поэтому — впервые в жизни — решился попросить помощи у государства. Мужчина отмечает, что не собирается сидеть сложа и будет искать и иные варианты решения проблемы, но помощь по госпрограммам развития сельского хозяйства, поддержке сельских территорий «очень сильно могла бы выручить».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка

Я слышал, что в России действуют такие программы помощи сельским труженикам. А ведь Донбасс теперь — тоже часть России. Я вижу по телевизору, как глава правительства Михаил Мишустин помогает людям на селе. Михаил Владимирович, помогите, пожалуйста, войти в такую программу. Я всю жизнь, даже в 2015-м после больницы, после ранения на костылях работал на земле. Пока ВСУ «утюжили» Донбасс и казалось, что у нас нет будущего, я купил старенькие трактора и комбайны взамен спаленных, восстановил парк. В 2017-м новый коровник построил. Если не работать, не созидать на своей земле, то и смысла в жизни не вижу. Михаил Владимирович, помогите создать условия для работы, — резюмирует Геннадий Кряжев.

Уже прощаясь, Кряжев рассказал NEWS.ru, что недавно, узнав о его финансовых затруднениях, ему позвонил представитель одного из российских зоопарков и предложил забрать всех животных себе. Фермер бросил трубку, поскольку не понимает, «как можно отдать своих детей и дело всей своей жизни».

Какие госпрограммы и льготы положены жителям ДНР?

За разъяснением о том, какими госпрограммами и льготами могут сейчас воспользоваться фермеры ДНР, NEWS.ru обратился к депутату Госдумы Геннадию Семигину, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За правду». Он рассказал, на каких условиях жители новых территорий могут получить помощь.

Как рассказал парламентарий, сейчас в России действует пять государственных программ, связанных с развитием сельского хозяйства, меры поддержки агропромышленного комплекса включают 17 видов: лизинг, льготное кредитование, субсидии на транспортировку продукции, создание объектов АПК, производств сельхозтехники и многих других.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев

По словам Семигина, после присоединения новых субъектов государственные программы, а также меры поддержки и субсидии на покупку техники, ГСМ, семян и других необходимых материалов начали внедряться и там. Однако «сегодня о широкомасштабном процессе восстановления и налаживания полноценной жизни можно говорить только на тех территориях, где боевые действия завершены».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru На территории зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru На территории зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вид на территорию зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вид на территорию зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru территория зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru На территории зоопарка есть магазин Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru На территории зоопарка есть магазин Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев со своими питомцами Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев со своими питомцами Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru работник зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru работник зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетители и обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетители и обитатели зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев со своим питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев со своим питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетительница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетительница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка с питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка с питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка с питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работница зоопарка с питомцем Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетитель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетитель зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетительница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Посетительница зоопарка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Геннадий Кряжев

Семигин пообещал направить запрос на имя министра сельского хозяйства России «с просьбой не только предоставить исчерпывающий перечень возможных субсидий для фермерских хозяйств, но и оказать посильную организационную и иную помощь обратившемуся к вам фермеру из Донецкой Республики».