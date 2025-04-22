«Держим кулаки и молимся за парней»: бои в приграничье ужесточились Военблогер Подоляка: в российском приграничье бои ужесточились

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В российском приграничье наблюдается ожесточение боев, заявил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, после потери Олешни ВСУ сосредоточили все свои усилия по удержанию контроля над селом Горналь, чтобы оставаться в Курской области. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

А отсюда и ожесточение боев. Этой же логикой противник руководствуется, раз за разом пытаясь вновь зайти в села Демидовка и Поповка Краснояружского района Белгородчины. Попытки всегда заканчиваются уничтожением зашедших групп, — написал он.

По его словам, ведение ВСУ боев на Белгородчине очень высоко ценится украинским президентом Владимиром Зеленским в медийном поле. А потому каждый день десятки солдат ВСУ платят за это своей жизнью, подчеркнул Подоляка.

Блогер объяснил, что в Сумской области фронт в целом стабилизировался. Причина — особое внимание украинского правительства, которое не хочет допустить даже дроноблокаду областного центра. В связи с этим фиксируется постоянная переброска туда боеспособных резервов для восполнения потерь, причем даже с направлений, где обстановка для Вооруженных сил Украины оценивается как критическая, отметил он.

Что лишний раз показывает проблематику нехватки ЛС у противника. Держим кулаки и молимся за парней, — указал Подоляка.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.