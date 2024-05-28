Державший в страхе всю семью житель Смоленска погиб от рук племянника В Рославле задержан местный житель по подозрению в убийстве собственного дяди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Смоленской области подозревается в убийстве собственного дяди, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Как отмечается, убитый длительное время употреблял алкоголь и проявлял агрессию к членам семьи. При очередных подобных обстоятельствах у него с племянником произошел конфликт, тот схватился за нож и нанес родственнику несколько ударов в брюшную полость. Потерпевший скончался в больнице.

Молодой человек был задержан, с учетом сложившихся обстоятельств по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

26 мая возле кафе на Минском шоссе мужчина на автомобиле переехал свою жену. Пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы после наезда автомобиля. Позже девушка скончалась в больнице. В отношении подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело.

Подруга убитой рассказала NEWS.ru, что мужчина постоянно избивал супругу и та много раз пыталась от него уйти. Однако он ее просто не отпускал. Подруга отметила, что в семье погибшей происходил настоящий абьюз.