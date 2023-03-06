Державшего в страхе жителей Приморья тигра увезли в тайгу

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Амурский тигр

В Приморье тигра, который держал в страхе местных жителей на протяжении трех лет, увезли в тайгу. Только за зиму животное совершило нападение на нескольких собак. Хищника удалось отселить дальше от людей в те места, где он сможет охотиться на косуль и кабанов, сообщает ОТР.

Как уточняет телеканал, тигра часто видели на севере края. Только за зиму жертвами хищника стали 27 собак. Долгое время животному удавалось уходить от охотоведов и держаться от них на расстоянии, но все же им удалось поймать его в ловушку в начале марта.

Тигра осмотрели ветеринары в реабилитационном центре, после чего было принято решение отпустить его на волю в естественной среде обитания. Его отвезли в естественную среду обитания, в тайгу в те места, где он сможет охотиться на косуль и кабанов.

Ранее стало известно, что в Приморье вблизи села Знаменка поймали тигра, который нападал на собак в северо-западной части Приморского края. В течение года его замечали в соседних селах Заречное и Звенигородка. Хищник долго уклонялся от ловушек и держался на расстоянии. После поимки он был отправлен в реабилитационный центр для осмотра, где было принято решение отпустить его или оставить на лечение.