Державшего дочь на цепи мужчину отправили за решетку в Петербурге «Фонтанка»: державший дочь на цепи петербуржец арестован на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд принял решение об аресте жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в удержании на цепи 12-летней дочки, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Мужчина взят под стражу на два месяца.

По версии следствия, обвиняемый ограничивал малолетнюю дочь в приеме пищи, систематически наносил побои и удерживал в комнате коммунальной квартиры на цепи. На 43-летнего петербуржца возбудили уголовное дело об «Истязании».

Ранее США выдали России Алексея Смирнова, которого обвиняют в похищении малолетней дочери в 2019 году, а также в жестоком обращении с ней в течение полугода. Мужчина обманом увез ребенка 2012 года рождения в Штаты. Мужчина находился в международном розыске.

До этого американская иммиграционная и таможенная служба сообщила, что США выдали России Игоря Лекомцева, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации детей. От рук 45-летнего россиянина пострадал девятилетний мальчик. Известно, что он въехал в США в 2017 году по туристической визе. В 2020 году сотрудники полиции арестовали мужчину, получив данные о том, что его разыскивают в родной стране. В службе подчеркнули, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от ответственности.