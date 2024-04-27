Деревоперерабатывающий комбинат вспыхнул в Карелии на 600 «квадратах» Пожарные потушили возгорание на деревоперерабатывающем комбинате в Петрозаводске

Пожар вспыхнул ранним утром на территории деревообрабатывающего комбината в карельском Петрозаводске, возгорание в настоящее время ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Его площадь составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что пожару предшествовал взрыв.

Сегодня в Петрозаводске в 04:10 произошел пожар по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80. Люди эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет. В 05:58 пожар удалось локализировать. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Пожарные полностью потушили возгорание к семи утра. К ликвидации возгорания привлекались 50 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 10 единиц техники. Сейчас специалисты производят проливку и разбор конструкций.

В настоящее время причины, виновные и ущерб пожара устанавливаются, — заверили в ведомстве.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что пожар вспыхнул на деревообрабатывающем комбинате «Калевала». По данным собеседника агентства, перед возгоранием произошел взрыв.

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Ранее стало известно о пожаре в торговом комплексе на Ставрополье. Информация о происшествии поступила в дежурную смену около 22:00 мск. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. На месте инцидента работали 49 специалистов и 17 единиц техники.