Депздрав назвал коронавирус основной причиной 5260 смертей в Москве за май

https://static.news.ru/photo/55448854-ab10-11ea-b898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедший месяц COVID-19 и его последствия унесли жизни 5260 человек. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

Московские медики спасли 65 тысяч тяжелобольных пациентов с начала пандемии коронавируса. При этом коечный фонд в городе ни разу не был задействован более чем на две трети.

За всё время пандемии в Москве медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тыс. тяжело больных горожан были спасены, — сказано в сообщении.

При этом ни один случай смерти в столице за май не отнесли к последствиям обычной пневмонии.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 7 360 352 человека. Жертвами болезни с начала пандемии стали 415 448 человек. Вылечиться удалось 3 603 370 пациентам. В России сейчас 485 763 заболевших, умерли 6178 человек, выздоровели — 242 723.

Как писал NEWS.ru, в России не снижается число заразившихся коронавирусом, у которых болезнь проходит без симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.