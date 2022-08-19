Депутаты отправили за отставку мэра Краснодара Депутаты единогласно проголосовали за отставку мэра Краснодара Алексеенко

Фото: vk.com/alekseenko_krd

Андрей Алексеенко

Депутаты Краснодарской городской думы проголосовали за отставку мэра Андрея Алексеенко, подавшего заявление о сложении полномочий. Итоги голосования были озвучены во время прямой трансляции с заседания, которая велась на странице администрации Краснодара в соцсети «ВКонтакте». Решение об отставке принято единогласно.

Это не потому что мы хотим, Андрей Анатолиевич, вас освободить [от должности]. Ну, есть заявление, мы принимаем решение, — заявила спикер гордумы Вера Галушко.

Накануне Алексеенко подал заявление о досрочном сложении своих полномочий по собственному желанию, после чего глава городской думы заявила о созыве внеочередного заседания по этому поводу. До этого Telegram-канал «Соловьев Live» сообщал, что Алексеенко может занять должность председателя Совета министров администрации Харьковской области. Подчеркивается, что градоначальник имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.