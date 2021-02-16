Депутаты предложили привлечь Росгвардию к уборке снега в Петербурге

https://static.news.ru/photo/e5c22476-7096-11eb-9c56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге депутаты МО «Гавань» предложили губернатору Александру Беглову привлечь Росгвардию к уборке снега.

Народные избранники считают, что в городе плохо обстоит дело с уборкой снега. Ситуация приводит к авариям, пробкам, трудностям в передвижении пешеходов.

Справиться с положением дел поможет снегоуборочная техника, которую стоит использовать «по её прямому назначению, а не для перекрытия улиц во время мирных акций». Кроме того, необходимо привлечь к процессу сотрудников Росгвардии, поскольку, по мнению депутатов, «лопаты лучше дубинок», пишет Znak.

Смольный должен зарегистрировать обращение, и в течение 10 дней мы должны получить ответ, — прокомментировал перспективы обращения депутат Сергей Кузин.

Как писал NEWS.ru, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение выделить до четверти сотрудников министерств и ведомств правительства региона для расчистки снега.

Губернатор также призвал усилить расчистку дорог и тротуаров. По его словам, такого количества спецтехники для быстрой уборки снега у региона попросту нет.