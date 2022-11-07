Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку мэра Иванова

Фото: Страница Антона Иванова Вконтакте

Депутаты Белгородского городского совета приняли досрочную отставку градоначальника Антона Иванова из-за его перехода на другую работу, сообщили в Telegram-канале местной мэрии. Пресс-служба муниципалитета уточняет, что врио мэра Белгорода будет назначен первый замглавы администрации Валентин Демидов.

Горсовет поддержал отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. По Уставу города полномочия главы администрации прекращаются на основании решения Белгородского городского совета с момента его принятия, — сказано в сообщении.

В октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Иванов подал заявление об уходе с поста в связи со сменой работы. Сам Иванов позже подтвердил свой уход в Telegram. Он также поблагодарил администрацию за дружную и слаженную работу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Кремле пока не планируют традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса, поскольку главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации. Отмечается, что те, кто справится с этой задачей, сохранят свои посты как минимум до конца этого года, однако к весне 2023-го отставки все же не исключены.