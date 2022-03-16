Депутатов призвали сдать мандаты после вопроса о наклейках Z в транспорте
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:55, 16 марта 2022
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев предложил сдать мандаты депутатам, которые задались вопросом о необходимости наклеек в транспорте с символом Z, сообщает «Сиб.фм». Обсудить это на сессии горсовета предложила оппозиционный депутат Хельга Пирогова.
Прекратите раскачивать лодку, в которой сидите. Если вы потеряли связь с реальностью, я вам напомню, что вы находитесь в системе органов публичной власти. Сдавайте мандаты, выходите на площадь и заявляйте свою позицию, — заявил Лебедев.
Он добавил, что такие слова раскалывают общество, а сейчас, в трудное время, нужно сплотиться и поддерживать российскую армию. С ним согласился и другой вице-спикер горсовета — Евгений Яковенко, он назвал предложение оппозиционных депутатов преступлением и предательством.
В итоге 34 депутата из 46 проголосовали против внесения в повестку вопроса об использовании символики.
Ранее стало известно, что за букву Z на форме могут отстранить от спортивных стартов российского гимнаста Ивана Куляка. Россиянин вышел с этим символом на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе. В связи с этим Международная федерация гимнастики (FIG) может его дисквалифицировать.