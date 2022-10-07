Депутата Заксобрания Петербурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Суд оштрафовал на 35 тысяч рублей главу фракции «Яблока» Шишлова в Заксобрании Петербурга за дискредитацию ВС России

Фото: yabloko.ru

На фото (слева направо): адвокат Андрей Чертков, судья Артём Бродский, адвокат Леонид Крикун и Александр Шишлов

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Александра Шишлова осудили по делу о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов города. Политику назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее выяснилось, что в подмосковном Одинцово к директору портала «Одинцово-ИНФО» Андрею Остроухову и четырем его сотрудникам пришли с обысками. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о фейках о ВС РФ. Еще в начале августа портал оштрафовали на 450 тысяч рублей.

В середине мая административный протокол о дискредитации ВС России составили после концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине. В августе адвокат музыканта Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.