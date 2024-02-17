Депутата выгнали из «Единой России» после слов о «бомжах» и «зэках» в армии Красноярского депутата Дюкова исключили из ЕР после слов о «бичах» на контракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красноярского депутата Вячеслава Дюкова исключили из членов партии «Единая Россия», сообщается на сайте регионального отделения ЕР. Решение приняли после того, как депутат горсовета Красноярска заявил, что в последний год служить по контракту в ВС РФ в основном шли «алкоголики, бомжи, бичи и зэки».

В связи с совершением Дюковым Вячеславом Игоревичем действия, нарушающего установленные уставом <...> этические нормы, <...> президиум регионального политического совета решил исключить Дюкова Вячеслава Игоревича из членов партии «Единая Россия», — говорится в сообщении.

Сам Дюков написал на своей странице во «ВКонтакте», что продолжит работать в горсовете Красноярска и останется во фракции «Единой России», несмотря на исключение из членов партии. Он заявил, что признает свою вину и сожалеет о произошедшем.

Тем же, кто меня предал и еще предаст, могу сказать, что никогда не отвечаю на такое, а просто отворачиваюсь в другую сторону и надежной железобетонной стены за вашей спиной в моем лице больше не будет, — отметил депутат-одномандатник.

Издание NGS24.RU ранее опубликовало расшифровку заседания красноярского горсовета, на котором Дюков заявил, что в контрактники в последний год зачастую попадают бездомные, люди с алкоголизмом и судимостями. По его словам, в основном это жители окраин, а в центральных районах города таких категорий меньше.

После этого сам Дюков опубликовал в соцсетях заявление с просьбой освободить его от полномочий председателя комиссии градостроительства и дорожно-транспортной инфраструктуры красноярского горсовета. Он указал в документе, что причиной является его отбытие на «неопределенный срок» в зону СВО.