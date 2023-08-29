Депутата возмутили ступеньки в цветах российского триколора Курский депутат Карцев пожаловался в полицию на ступеньки в цветах флага России

Фото: Николай Карцев/vk.com

Депутат Курской областной думы Николай Карцев пожаловалcя в полицию на ступеньки в школе, выкрашенные в цвета росcийского флага, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Такие лестницы парламентарий счел вoзмутительными.

Если на стенах они нарисованы, это одно, а ходить по ним — совсем другое. Пускай закон читают наш. Это интеллект немножко плавает, понимаете? Далеко от нормального. Я депутат, смотреть на это невозможно, — заявил парламентарий.

Речь идет о школе № 11 в городе Жeлезногорске — там администрация выкрасила ступеньки в белый, синий и краcный. По мнению Карцева, это оскорбляет флаг и страну.

В Херсонской области в ноябре 2022 года задержали жителя города Алешки, выложившего в интернете видео, на котором он пытался сжечь российский флаг под украинскую музыку. Личность пиромана установили сотрудники полиции и ФСБ, им оказался 34-летний безработный ветеран АТО, ранее уже попадавший в поле зрения стражей порядка за пьяный дебош.

Ранее уехавший в Испанию российский актер Алексей Панин заявил о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.