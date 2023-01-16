Депутата из Сибири обвинили в прогуле работы из-за проводов мобилизованных Новосибирский депутат Терещенко рассказал, что пропустил работу из-за проводов мобилизованных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутата Новосибирской области Константина Терещенко обвинили в прогуле работы из-за встречи с мобилизованными. Заявление в прокуратуру на него написал его коллега — депутат Совета депутатов Барабинского района Сергей Скибо. Парламентарий заявил, что Терещенко 28 сентября вместо работы находился в Доме культуры Барабинска, где «ходил с фотоаппаратом и фотографировал людей», пишет «Сиб.фм».

По словам самого Терещенко, в этот день он только вернулся из командировки, поэтому мог провести день дома, но вместо этого посетил Дом культуры, где в этот день проходили проводы мобилизованных.

28 сентября 2022 в 8 утра я прибыл из Москвы, где до этого находился в командировке. По прибытии посчитал необходимым поехать и поддержать ребят, которых мобилизовали, и их семьи. Законом и Трудовым кодексом это не запрещено. Конечно, можно было день находиться дома после перелетов и дороги, но я этого делать не стал, — объяснил депутат.

Он добавил, что ему пришлось потратить время в прокуратуре, чтобы объяснить ситуацию. Терещенко также отметил, что заявление Скибо удивило его, и он в ответ предложил проверить коллегу на эффективность затраты рабочего времени: вместо того чтобы заниматься делами района, барабинский депутат следит за ним.

Терещенко также является директором центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. В своем заявлении Скибо призвал проверить, почему его коллега не находился в АИР НСО, где зарплату ему выплачивает правительство Новосибирской области.

Ранее губернатор Новосибирской области Травников заявил, что еще не знает, примет ли участие в выборах главы региона в сентябре 2023 года. По его словам, интерес к этому разогревают политтехнологи, но в условиях высокой загрузки из-за объемов работы включаться в предвыборную гонку рано.