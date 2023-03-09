Депутата-коммуниста в Якутии арестовали из-за обвинений в изнасиловании Депутат якутского парламента Никонов отправлен под стражу по обвинению в изнасиловании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Ленске суд арестовал депутата парламента Якутии Сергея Никонова, подозреваемого в избиении и сексуальном насилии в отношении женщины. Об этом свидетельствует запись из картотеки суда. Решение об аресте было принято 8 марта.

Заседания в отношении политика будут проходить в закрытом порядке из-за характера обвинения. Стороны обвинения в публичной судебной отчетности скрыты.

О том, что Никонова обвинили в насилии, 5 марта сообщил Telegram-канал SHOT. По данным обвинителей, инцидент произошел в гостинице «Тыгын Дархан». Потерпевшая — 48-летняя предпринимательница, которая оказывала знаки внимания политику в ресторане и после напросилась к нему в номер. Мужчина утром оставил женщину в номере, а по прибытии домой узнал, что на него написали заявление в полицию. У женщины диагностировали перелом левой руки, разрыв связок на правой руке и иные побои. Предпринимательница заявила, что Никонов принудил ее к минету.

В разговоре с SakhaDay Никонов опроверг все обвинения, рассказал о медосвидетельствовании и отметил, что ситуация разворачивается перед выборами в парламент, обвинительница могла действовать из корыстных побуждений или по чьей-либо указке, а сам он готов пройти все необходимые экспертизы и доказать свою невиновность.

Прошел судебно-медицинскую экспертизу. Никаких следов, в том числе биологических, не было обнаружено. <...> Если бы я ее насиловал, то она бы сопротивлялась и непременно остались бы какие-то ссадины, царапины. Зашла она ко мне в номер по обоюдному согласию, — заявил Никонов.

Ранее похожее обвинение было предъявлено зампредседателю Госкомитета Якутии Савве Михайлову, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении южнокорейского беженца. Михайлов отверг все обвинения.