Депутата из Перми отправят в тюрьму на три года за покушение на самого себя

https://static.news.ru/photo/c6e1ebda-ab26-11ea-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Кузьмин/vk.com

Суд Пермского края признал виновным депутата Илью Кузьмина в инсценировке покушения на самого себя. Ему не удалось обжаловать данный приговор.

Дело рассмотрено 10 июня. Приговор Кузьмину оставлен без изменения, в ближайшее время депутат будет отправлен к месту отбывания наказания, — цитирует решение РИА Новости.

Инсценировка покушения была совершена в феврале 2019 года. Кузьмин пытался таким способом привлечь внимание общества к себе. К своему плану он привлёк трёх местных жителей. Однако следствию удалось собрать доказательства против депутата. В отношении мужчины и его подельников были возбуждены уголовные дела.

NEWS.ru информировал ранее, что директора школы в Москве задержали за покушение на жену депутата.