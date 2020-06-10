Депутата из Перми отправят в тюрьму на три года за покушение на самого себя

Суд Пермского края признал виновным депутата Илью Кузьмина в инсценировке покушения на самого себя. Ему не удалось обжаловать данный приговор.
Дело рассмотрено 10 июня. Приговор Кузьмину оставлен без изменения, в ближайшее время депутат будет отправлен к месту отбывания наказания, — цитирует решение РИА Новости.
Инсценировка покушения была совершена в феврале 2019 года. Кузьмин пытался таким способом привлечь внимание общества к себе. К своему плану он привлёк трёх местных жителей. Однако следствию удалось собрать доказательства против депутата. В отношении мужчины и его подельников были возбуждены уголовные дела.
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