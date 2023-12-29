Экс‑главу томского штаба Навального приговорили к 9 годам колонии Депутата гордумы Томска приговорили к 9 годам колонии по делу об экстремизме

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Советский районный суд Томска приговорил депутата гордумы и экс-руководителя регионального штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) Ксению Фадееву к девяти годам колонии общего режима по делу об экстремизме, сообщается в Telegram-канале, созданном в ее поддержку. Ее признали виновной по двум статьям УК.

Суд признал Ксению Фадееву виновной по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и по ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По первой статье ей назначили девять лет лишения свободы, по второй — полтора года заключения, но от наказания по этому эпизоду освободили, поскольку истекли сроки давности.

Фадееву задержали в декабре 2021 года. У нее в квартире и на даче прошли обыски. Правоохранители пришли к выводу, что депутат призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный впервые вышел на связь после этапирования в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Политик написал, что он «новый Дед Мороз», так как у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка.