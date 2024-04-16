Депутата Акимовского окружного совета подорвали в Запорожье Рогов: депутата Антона Якименко подорвали в Запорожье

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В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Теракт, по его словам, совершили по наводке из Киева.

Депутат Акимовского окружного совета, на которого было совершено покушение, — это Антон Якименко. Член партии «Единая Россия», — написал Рогов.

При этом информации о состоянии депутата пока нет. Рогов уточнил, что Якименко на выборах в местные органы власти вошел в первую тройку избирательного списка партии «Единая Россия», он является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».

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