Депутат замуровал жилье женщины и лишился членства в партии «Единая Россия» исключила замуровавшего жилье женщины депутата Омарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» исключила из своего состава депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Рустамбека Пирмагомедова. Поводом для этого послужил скандал со строительством торгового центра, в ходе которого была замурована квартира местной жительницы Аиды Милаиди. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал этот инцидент беспределом.

Политсоветом местного отделения «Единой России» принято решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу, — заявил Пирмагомедов.

Об инциденте со строительством стало известно в конце февраля. По словам мэра Дербента, Омаров получил разрешение на перепланировку существующего здания на улице Пушкина, однако нарушил градостроительное законодательство. Ему не удалось полностью выкупить дом, потому что одна из жительниц отказалась от продажи квартиры. В результате торговый центр возвели вокруг квартиры Милаиди, оказавшейся замурованной внутри построенного здания.

Ранее в Дагестане местные жительницы покусали полицейского в ответ на требование выключить музыку. Инцидент произошел в Махачкале. Отмечается, что впоследствии их оштрафовали на 30 тысяч рублей за применение насилия к представителю власти.