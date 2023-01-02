Депутат поздравил волгоградцев с Новым годом, взяв кролика за шкирку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат городской думы Волгограда Алексей Зверев произнес новогоднее поздравление с напуганным кроликом в руках, передает Baza. Парламентарий пожелал, чтобы 2023-й был таким же спокойным и гармоничным, как «этот мягкий и пушистый кролик». На ролике видно, что животное напряглось и не моргает.

В 2023-м желаю вам и вашим родным и близким волшебного новогоднего настроения, крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и согласия! Удачи в Новом году! — написал Зверев под видео.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных, хотя обычно глава государства записывал обращения на фоне Кремля. Российский лидер назвал уходящий год годом трудных решений и консолидации общества.

По словам Путина, 2022 год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия».