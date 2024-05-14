Депутат в Пензе получил восемь суток за встречу с избирателями В Пензе на восемь суток арестовали депутата Хомца за встречу с избирателями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд назначил депутату городской думы Пензы от КПРФ Виктору Хомцу восемь суток ареста, сообщил сам народный избранник в Telegram-канале. Поводом послужила встреча с избирателями в городском сквере «Семейный» 12 мая. На нее пришли полицейские, собрали объяснительные с некоторых ее участников, а в отношении самого депутата составили протокол об организации несогласованного мероприятия.

Заехал в санаторий «0 звезд» в поселке Лесной. Проведу здесь ближайшие восемь суток за то, что защищал сквер «Семейный». Всем спасибо за поддержку! — написал депутат.

Жители обсуждали вопрос спасения сквера от уничтожения, сообщается на сайте «ЛефтПенза». Его планируют вырубить ради строительства дороги. На собрание пришло около 300 человек. Хомец считает, что заявление на него написал глава администрации Железнодорожного района, единоросс Андрей Шулькин.

Ранее Гагаринский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого по делу о нецензурной ругани в адрес полицейских. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Американец себя виновным не признал. Известно, что Таларико Четвертый находится в России по виду на жительство.