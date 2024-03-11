Депутат стал иноагентом без иностранного финансирования РКН не нашел иностранного финансирования у признанного иноагентом Картавина

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Антон Картавин

Новосибирского депутата Антона Картавина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иностранным агентом без финансирования из-за рубежа. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале. В доказательство он опубликовал соответствующее заключение Роскомнадзора.

В документе отмечается, что в результате проверки в отношении депутата не было обнаружено иностранного финансирования. Кроме того, ведомство подтвердило, что он не является учредителем СМИ.

Сведениями о получении им денежных средств из иностранных источников Роскомнадзор не располагает, — говорится в ответе РКН.

Ранее Антон Картавин пришел на заседание городского совета с иноагентской табличкой. Парламентарий объяснил, что уже обжаловал решение Минюста о признании его иностранным агентом, но пока вынужден представляться именно так. Коллеги его табличку не комментировали.

Министерство юстиции России внесло Картавина в реестр иностранных агентов 2 февраля. Новосибирский депутат предположил, что статус иноагента теперь дают просто за критику решений властей. В пояснении министерства указано, что политик «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях».