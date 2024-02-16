Депутат собрался на СВО после слов об «алкоголиках» в армии Красноярский депутат Дюков сообщил о решении поехать на СВО

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Вячеслав Дюков

Депутат из Красноярска Вячеслав Дюков разместил в своих социальных сетях копию заявления с просьбой освободить его от полномочий в связи с убытием в зону проведения СВО. Ранее он заявил, что контрактниками на СВО в последний год становятся «алкоголики, бомжи, бичи, зэки».

В связи с моим убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии градостроительства и дорожно-транспортной инфраструктуры Красноярского городского Совета депутатов, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что его слова о военнослужащих проверит комиссия по этике. Она соберется на следующей неделе, заседание пройдет в закрытом режиме. Перед этим на высказывание отреагировал мэр Красноярска Владислав Логинов. Он отметил, что любые негативные оценки в адрес военнослужащих и бойцов СВО недопустимы.

До этого первый заместитель председателя правительства Забайкалья, руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров объяснил свое решение отправиться в зону специальной военной операции добровольцем желанием «отдать долг Родине». После возвращения из зоны СВО он планирует вернуться к своей работе.