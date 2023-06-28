Депутат призвал скрыть работу саратовского парламента от Байдена Депутат Чуйченко: за обсуждением работы саратовских почтальонов может наблюдать Байден

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко не исключил, что за работой регионального парламента может следить президент США Джо Байден. Свое предположение парламентарий высказал во время обсуждения нехватки почтальонов в регионе и проблем с их низкими зарплатами. Его слова приводит издание «Свободные новости».

По информации издания, реплика Чуйченко прозвучала после слов представителя местной администрации Веры Зайцевой, которая рассказала о волонтерах, которых в регионе подключили к разъяснительной работе в свете грядущих выборов президента РФ в 2024 году.

У нас идет прямая трансляция, да, надо как-то понимать, что за нами в этот момент смотрит весь мир. Джо Байден, быть может, даже подключился к нам. Поэтому надо фильтровать то, что ему интересно, — сказал депутат.

Также в ходе заседания парламента местный журналист Владимир Горелкин отметил, что филиал почты «издевается над сотрудниками в прямом смысле», так как их зарплата в городе Балтай составляет 15,5 тысячи рублей, при этом им ежедневно приходится преодолевать девятикилометровый маршрут.

Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.