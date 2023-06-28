Депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко не исключил, что за работой регионального парламента может следить президент США Джо Байден. Свое предположение парламентарий высказал во время обсуждения нехватки почтальонов в регионе и проблем с их низкими зарплатами. Его слова приводит издание «Свободные новости».
По информации издания, реплика Чуйченко прозвучала после слов представителя местной администрации Веры Зайцевой, которая рассказала о волонтерах, которых в регионе подключили к разъяснительной работе в свете грядущих выборов президента РФ в 2024 году.
У нас идет прямая трансляция, да, надо как-то понимать, что за нами в этот момент смотрит весь мир. Джо Байден, быть может, даже подключился к нам. Поэтому надо фильтровать то, что ему интересно, — сказал депутат.
Также в ходе заседания парламента местный журналист Владимир Горелкин отметил, что филиал почты «издевается над сотрудниками в прямом смысле», так как их зарплата в городе Балтай составляет 15,5 тысячи рублей, при этом им ежедневно приходится преодолевать девятикилометровый маршрут.
Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.