Депутат предложил ввести каникулы в регионах по примеру Москвы

https://static.news.ru/photo/8ae2c9d6-0262-11eb-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение рекомендовать главам регионов вводить школьные каникулы, ориентируясь на уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Во избежание масштабного распространения инфекций необходимо принять превентивные и надлежащие меры, связанные с установлением каникул в образовательных организациях в тех субъектах РФ, где имеется динамика роста заболеваемости школьников, — цитирует ТАСС письмо Зайцева.

Депутат отметил, что в половине субъектов РФ с начала этого учебного года школы уже и так закрывались на карантин. Он подчеркнул, что «в такой ситуации мы не можем рисковать здоровьем детей, членов их семей и преподавателей». Кравцову он предложил рассмотреть возможность рекомендовать губернаторам «принять решение об установлении осенних школьных каникул исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе».

Как писал NEWS.ru, учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику. Градоначальник подчеркнул, что значительная часть заболевших — это дети. Они очень легко могут передать вирус взрослым и пожилым родственникам, которые переносят болезнь тяжелее.