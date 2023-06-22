Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим, а если запретим аборты, то они станут подпольными. Но лучше может уговорить ее родить, а ребенка забрать. Женщина приняла решение — мы не можем на него влиять, и нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории. Ребенка мы можем забрать, а потом может она созреет и станет матерью этого ребенка, — заявил Постников.