Депутат предложил кормить школьников продуктами, которые они сами вырастят Депутат Матвеев: школьники могут выращивать на грядках продукты для своего обеда

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Школьники могут выращивать на грядках продукты для своего обеда, пишет ЕАН со ссылкой на первого зампредседателя гордумы Екатеринбурга Михаила Матвеева. По его словам, так дети смогут не только сэкономить, но и подзаработать.

В пресс-службе гордумы уточнили, что в Екатеринбурге есть школа с агроклассами в поселке Шабровский. Там ученики выращивают ягоды и овощи. Матвеев отметил, что в будущем могут создаваться кооперативы на подобного рода участках.

Мы увидели детей, которые знают названия всех растений на участке. Они очень подробно изучают дело. В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создадутся кооперативы, которые будут выращивать свою продукцию. Эта продукция может идти в столовую, — добавил депутат.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что программы внеурочного школьного курса «Семьеведение» будут готовы в июле, а преподавание запланировано на сентябрь. Задачей этого курса является распространение среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в школьную программу песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти уже с сентября 2024 года. Он отметил, что нужно обсудить эту инициативу с экспертами образовательной отрасли.