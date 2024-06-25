Школьники могут выращивать на грядках продукты для своего обеда, пишет ЕАН со ссылкой на первого зампредседателя гордумы Екатеринбурга Михаила Матвеева. По его словам, так дети смогут не только сэкономить, но и подзаработать.
В пресс-службе гордумы уточнили, что в Екатеринбурге есть школа с агроклассами в поселке Шабровский. Там ученики выращивают ягоды и овощи. Матвеев отметил, что в будущем могут создаваться кооперативы на подобного рода участках.
Мы увидели детей, которые знают названия всех растений на участке. Они очень подробно изучают дело. В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создадутся кооперативы, которые будут выращивать свою продукцию. Эта продукция может идти в столовую, — добавил депутат.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что программы внеурочного школьного курса «Семьеведение» будут готовы в июле, а преподавание запланировано на сентябрь. Задачей этого курса является распространение среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи.
До этого депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в школьную программу песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти уже с сентября 2024 года. Он отметил, что нужно обсудить эту инициативу с экспертами образовательной отрасли.