Депутат пожаловался на банду детей мигрантов в Новосибирске

Дети мигрантов сколотили банду и «держат район», запугивая детей Новосибирска и избивая их с особой жестокостью. На это обратил внимание местный депутат Ростислав Антонов, передаёт Сиб.фм.



Дети мигрантов сколотили устойчивую группу и взяли на себя тяжкий труд «держать» район. Некоторое время назад на заседании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев доложил, что школы в целом справляются с адаптацией и социализацией детей мигрантов в местах их компактного проживания. Указанный инцидент свидетельствует об обратном, — высказался Антонов.

Он подчеркнул, что лично получал жалобу на данную группу подростков. Антонов отметил, что уже обратился в мэрию по данному вопросу и предложил провести заседание по профилактике экстремизма. На встрече должны присутствовать директоры проблемных школ № 87 и № 197, где учатся дети мигрантов, а также начальник местного УФМС.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов на YouTube-канале организации заявил об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, которые совершали правонарушения и были выдворены МВД. Он пояснил, что амнистия не будет распространяться на тех мигрантов, которых выдворили из страны по решению суда. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов сообщил, что основная причина депортации мигрантов из России — нарушение сроков пребывания в РФ.

Член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что эта амнистия приведёт к росту криминогенной напряжённости и может угрожать национальной безопасности страны.