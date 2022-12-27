Депутат подарил приемным семьям с детьми с Донбасса 150 кг моющего средства Депутат Ильенко подарил приемным семьям с детьми из Донбасса 150 кг моющего средства и мыла

Фото: vk.com/ilyenko58

Валерий Ильенко (в центре)

Замсекретаря отделения «Единой России» в Новосибирской области Валерий Ильенко подарил 14 приемным семьям с детьми из Донбасса 150 кг моющего средства и мыла, говорится в сообщении на сайте регионального Заксобрания. По мнению депутата, такие семьи заслуживают повышенного внимания и заботы со стороны государства.

Эти семьи заслуживают повышенного внимания и заботы, потому что они взяли на себя почетную, но, между тем, тяжелую миссию – воспитывать ребятишек своих, приемных, из Донбасса. Каждой семье мы отгрузили более 150 кг моющих средств премиального качества, мыло для детей и новогодние подарки от меня лично. Желаю всем деткам счастливого детства, а взрослым – мирного неба над головой. С наступающим Новым годом! — сказал Ильенко.

В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что предоставить помощь вызвались сами производители чистящих средств в регионе, а команда «Единой России» доставила ее в семьи. Депутат добавил, что кроме мыла дети получили в подарок наборы конфет и пакет.

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