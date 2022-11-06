Депутат открестился от фирмы «Империя», организовавшей работу «Полигона» Депутат Мирзоев открестился от фирмы «Империя», организовавшей работу сгоревшего «Полигона»

Фото: AP Photo/Dmitry Serebryakov/ТАСС

Депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, по совместительству являющийся собственником здания сгоревшего кафе «Полигон», открестился от работы фирмы «Империя», организовавшей работу заведения. Как сообщает ТАСС, госслужащий заявил о том, что он никоим образом не связан с фирмой в ходе судебного заседания, в момент избрания меры пресечения директору «Империи» Наталье Беленоговой.

Согласно показаниям депутата, которые зачитала судья, часть здания сдавалась компании «Империя», учредителем которой является Ирина Смирнова. С ней и Беленоговой Мирзоев поддерживал деловые отношения. По информации директора «Империи», Смирнова с сентября 2022 года лечится за границей.

Мирзоев подчеркнул, что электропроводку установил в клубе арендатор. Помимо этого, он заключал договоры по охране развлекательного центра, куда входит ночной клуб. Мирзоев же бумаги не подписывал.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.