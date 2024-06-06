Депутат от ЕР отправился в колонию за избиение главы завода с сыном В Ступино суд дал местному депутату четыре года за избиение главы завода с сыном

Фото: er.ru

Евгений Черницов

Суд подмосковного Ступино осудил депутата городского совета от «Единой России» Евгения Черницова на четыре года колонии-поселения, сообщает RTVI со ссылкой на аудиозапись приговора судьи. Осужденный избил председателя совета директоров Тульского патронного завода Виктора Кашеварова и его сына Евгения, который является топ-менеджером «Россельхозбанка».

Отмечается, что Черницова признали виновным в «грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам». Помимо отбывания наказания в колонии-поселении, он обязан выплатить пострадавшим 350 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Инцидент, за который осудили депутата, произошел 8 апреля. Как установило следствие, на парковке торгового центра «Ока» Кашеваров-младший принял автомобиль Черницова за свой и открыл его дверь. Возмущенный депутат после выезда с парковки подрезал машину Кашеваровых и заблокировал им проезд. После этого он вышел из авто и несколько раз ударил главу завода по лицу, от чего тот упал и ударился об асфальт, получив закрытый перелом носа. Также Черницов ударил по лицу заступившегося за отца Евгения.

Сам депутат опубликовал видеообращение, в котором заявил, что оба Кашеваровых были сильно пьяны, и в таком состоянии один из них влез к нему в машину, где находились дети. Тогда Черницов заблокировал машину мужчин, чтобы разобраться в случившемся, но в итоге все вылилось в драку.

Ранее сообщалось, что в Москве бывший замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Долматов арестован по решению Преображенского суда. Отмечается, что обвиняемого заключили под стражу по делу об особо крупном мошенничестве.