Уральский депутат отреагировал на смертельное ДТП с его участием Мужчина погиб в аварии с депутатом Мартемьяновым в Свердловской области

Фото: t.me/gibdd_66

В аварии с автомобилем депутата Нижней Туры Виталия Мартемьянова на 229-м километре Серовского тракта в Свердловской области погиб 22-летний водитель, передает E1.ru. Политик выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что молодой человек врезался в машину депутата, когда выехал на встречную полосу.

Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло, столкновение получилось. Я лично [погибшего] не знал, сказали, что ему там 22 года. Мне очень жалко парня, конечно. У меня в машине две дочери было, и, как сказать... Бог так распорядился. Для меня это тяжелый стресс, — сказал Мартемьянов.

По данным региональной ГИБДД, 22-летний водитель отечественного автомобиля при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai политика. Молодой человек был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Депутат и его дети не пострадали.

21 февраля автомобиль Peugeot Partner с находящимся внутри ребенком упал с моста на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали в результате падения машины.