Депутат липецкой облдумы заподозрил главу района в «пакостях» Липецкий депутат Емельянов считает, что глава Чаплыгина Сазонов «пакостит» жителям

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Анатолий Емельянов

Депутат Липецкой областной думы Анатолий Емельянов считает, что глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов «пакостит» жителям села Колыбельского, сообщает издание «Подъем». По его словам, все потому, что люди жалуются на размытую дождями дорогу, по которой не могут проехать ни скорая, ни пожарные. После появления истории в СМИ на улицу привезли три грузовика шлака — часть разбросали по дороге, часть высыпали в кучи на подъезде к жилым домам и оставили лежать под снегом.

Администрация начала устранять, завезла шлак, но, видимо, назло жителям, которые жалуются, они уложили такой кучей, которая тоже не позволяет проехать. <...> Здесь они, возможно, специально из-под палки это делают назло жителям, которые куда-то обращаются, намеренно глава района пытается показать, что, если вы будете жаловаться, я вам буду пакостить, — говорит Емельянов.

По словам депутата, районная администрация ловится на подобных недоделках не в первый раз. В центре Чаплыгина они не до конца срезали высокий бордюр, а проезд к домам так и не сделали. В случае с селом Колыбельским Емельянов намерен повторно направить обращение в прокуратуру по поводу качества выполненных работ.

Ранее сообщалось, что правительство намерено выделить около 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог в регионах России. Благодаря этому приведут в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов, повысят качество грузовых перевозок.