Депутат Киселев объяснил «обострением» новую ругань Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая ругательная тирада телеведущего Владимира Соловьева в адрес жителей Екатеринбурга и Свердловской области стала похожа на осеннее обострение, сказал NEWS.ru председатель комиссии по социальной защите и здравоохранению городской думы Константин Киселев. По его словам, не очень понятно, почему журналист без повода обрушился на местное население. Кроме того, парламентарий призвал Соловьева определиться со своей идеологической принадлежностью.

Когда-то я давал развернутые комментарии на слова господина-пропагандиста Соловьева, когда он говорил о «либерастне мерзотной». Если ему не нравится либерализм категорически, давайте определим, а что такое категорически противоположная позиция. Если обратиться к азам политической аналитики, мы поймем, что у либерализма есть три антипода — правый экстремизм, левый экстремизм и традиционализм. Пусть Соловьев определится, кто он? Правый экстремист, левый экстремист, традиционалист в классическом смысле, — сказал парламентарий.

Киселев добавил, что он считает чем-то ниже собственного достоинства отвечать на выпады телеведущего.

В своем эфире Соловьев вновь обругал жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире своего шоу он назвал их «мразями», «бесами» и «сатанистами». Также Соловьев призвал «город славный» сбросить «ройзманщину», намекая на влияние бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации ВС РФ. Ведущий напомнил, что уже говорил горожанам, что среди них «ходят бесы».

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Соловьев «одержим бесами». В своем Telegram-канале она в шутку предложила провести обряд экзорцизма с участием ее коллеги. По ее мнению, святая вода тоже может помочь.