«Это замечательно»: депутат вступилась за нудистский пляж Новосибирска Депутат горсовета Новосибирска Пинус вступилась за нудистский пляж

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Проблемы в том, что нудистский пляж в Новосибирске граничит с Центральным, нет, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в разговоре с «Сиб.фм». Зоны отдыха можно отделить, а вот закрывать территорию не нужно, считает она.

Насчёт санкций: их не имеет смысла применять. Кто хочет, тот приходит туда отдыхать, кто не хочет, тот не приходит. Нет необходимости людям смотреть на этот пляж, проходить мимо него. Он, в общем-то, локализован. Я не думаю, что нужно с ним что-то делать. Мне кажется, это замечательно, если у кого-то есть желание ходить туда, — сказала Пинус.

Так она прокомментировала позицию тех новосибирцев, кто выразил желание закрыть нудистский пляж. Пинус отметила, что он существует с советских времён и выгонять людей оттуда было бы странно.

Ранее три сибирячки рассказали подробности о том, как местные отдыхают на этом пляже в Академгородке. По словам Ольги, он привлекает расслабленных и не беспокоящихся о своей внешности людей. 22-летняя Наталья рассказала, что только там и загорает, ей нравится делать это без одежды. А вот Ирине посещение нудистского пляжа не понравилось. Она упомянула мужчин с эрекцией, «каких-то голопопых людей» и задалась вопросом, что же творится в кустах.