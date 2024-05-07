Депутат из Ленобласти попал в СИЗО по двум уголовным делам Депутат из Ленобласти Шадаев отправлен под стражу по двум уголовным делам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения депутату Заксобрания Ленинградской области Дамиру Шадаеву с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его подозревают в организации незаконной рубки леса и хищении более миллиона рублей из областного бюджета.

17.04.2024 Приморский районный суд города Санкт-Петербурга отказал следствию в продлении стражи и избрал фигуранту домашний арест. На отказ Приморского районного суда было подано представление. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление и продлил Шадаеву стражу, — сказано в сообщении.

Отмечается, что 19 апреля петербургский Октябрьский районный суд постановил заключить Шадаева в СИЗО по делу о хищении из бюджета в Ленобласти 1 085 412 рублей до 16 июня. Таким образом, депутат будет под стражей по каждому из двух уголовных дел, отметили в пресс-службе, добавив, что «две стражи лучше, чем одна».

Ранее в Иркутске замначальника таможенного поста приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его обвиняли в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Мужчину также обязали выплатить штраф размером 10 млн рублей.