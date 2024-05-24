Депутат Ивлев дал оценку очередной атаке ВСУ на Крым Депутат Ивлев после атаки на Крым назвал ВСУ фашистами

Фото: IMAGO/Peter Hartenfeser/www.imago-images.de/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение главы полуострова Сергея Аксенова о новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Симферопольский район. Политик назвал украинские войска фашистами.

Киевские фашисты! — написал Ивлев.

В результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Сергей Аксенов ранее сообщал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Диверсант пытался заложить бомбу на железнодорожных путях.

Также Сергей Аксенов информировал, что благодаря профессионализму и бдительности сотрудников ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Крыму. Он выразил свою благодарность спецслужбам за надежную защиту региона. По его словам, завербованные украинскими спецслужбами мужчина и женщина были задержаны. Они также фотографировали места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО и передавали своим кураторам координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.