Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение главы полуострова Сергея Аксенова о новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Симферопольский район. Политик назвал украинские войска фашистами.
Киевские фашисты! — написал Ивлев.
В результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.
Сергей Аксенов ранее сообщал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Диверсант пытался заложить бомбу на железнодорожных путях.
Также Сергей Аксенов информировал, что благодаря профессионализму и бдительности сотрудников ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Крыму. Он выразил свою благодарность спецслужбам за надежную защиту региона. По его словам, завербованные украинскими спецслужбами мужчина и женщина были задержаны. Они также фотографировали места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО и передавали своим кураторам координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.