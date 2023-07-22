Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ на Артемовском направлении ВСУ обстреляли машину депутата Госдумы Бородая под Артемовском

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Союз добровольцев Донбасса» сообщил, что депутат Госдумы Александр Бородай 21 июля попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, в момент атаки политик находился в машине, следовавшей по южному флангу Артемовского направления. Минобороны данную информацию не комментировало.

Противник вел корректировку ударов посредством беспилотника, говорится в публикации. ВСУ выпустили несколько снарядов, взрыв ударил «в спину» автомобиля. По данным канала, ранения получили два офицера штаба. Бородай и водитель машины не пострадали, их уберегли бронежилеты.

Автомобиль был уведен с линии обстрела в лесопосадку, пишет канал. Раненым оказали необходимую помощь, после чего их доставили в ближайший госпиталь.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева во время обстрела в зоне проведения спецоперации. По информации агентства, он вместе с другими журналистами попал под огонь ВСУ недалеко от населенного пункта Пятихатка.

Несколько человек также получили травмы. Среди них оказались фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков.