Депутат Госдумы помолился о дожде для Зауралья

https://static.news.ru/photo/d4e1ee58-ce82-11eb-9eb1-96000091f725_660.jpg Фото: aleksandriltiakov/instagram.com

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на самолёте облетел территории Зауралья, чтобы оценить ситуацию с засухой в области. Как рассказал парламентарий «360», если не будет дождей, то регион может остаться без урожая.

На кадрах, которые Ильтяков опубликовал в соцсетях, видно, как он, пролетая над регионом, помолился о дожде и перекрестился.

Дождя, дождя надо нам! Сельское хозяйство. Срочно, срочно! Дай Бог, — произнёс он.

Как рассказал депутат изданию, облёт он совершил в понедельник, 15 июня. По его словам, в Курганской области действительно очень критичная ситуация с засухой, дождя не было с мая.

С начала мая у нас не было дождя. Посевы горят. Мы останемся без урожая и без экономики, если не будет дождя, — сказал Ильтяков.

Он также добавил, что в настоящее время находится на службе в Петрозаводске по этому поводу, которую проводит бывший владыка Курганский и Шадринский Константин.

Ранее синоптики пообещали великую сушь москвичам. По их данным, в столице ожидается жаркая погода без осадков, которая продлится до середины следующей недели (21–27 июня).