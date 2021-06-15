Депутат Госдумы помолился о дожде для Зауралья

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на самолёте облетел территории Зауралья, чтобы оценить ситуацию с засухой в области. Как рассказал парламентарий «360», если не будет дождей, то регион может остаться без урожая.
На кадрах, которые Ильтяков опубликовал в соцсетях, видно, как он, пролетая над регионом, помолился о дожде и перекрестился.
Дождя, дождя надо нам! Сельское хозяйство. Срочно, срочно! Дай Бог, — произнёс он.
Как
С начала мая у нас не было дождя. Посевы горят. Мы останемся без урожая и без экономики, если не будет дождя, — сказал Ильтяков.
Он также добавил, что в настоящее время находится на службе в Петрозаводске по этому поводу, которую проводит бывший владыка Курганский и Шадринский Константин.
Ранее синоптики пообещали великую сушь москвичам. По их данным, в столице ожидается жаркая погода без осадков, которая продлится до середины следующей недели (21–27 июня).